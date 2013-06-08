中国评级机构大公获得欧洲评级资质

独家：比特币“创始人”的相关公司被出售给私募股权公司
路透新加坡/悉尼4月13日 - 在克雷格·莱特(Craig Wright)研究的基础上所创立的公司现已被出售给一家私募股权公司，前者称这是迄今涉及比特币区块链技术的最大一笔交易。莱特曾宣称自己是比特币的创始人。
路透伦敦6月7日(记者 Huw Jones) - 中国信用评级机构大公旗下的大公欧洲资信评估有限公司获准在欧盟运营，成为中国首家进军国际市场的评级公司，将与全球三大评级机构分食市场份额。
欧盟欧洲证券及市场管理局(European Securities Markets Authority)表示，大公欧洲在欧盟的授权登记将从6月13日生效。
大公欧洲负责人Mauro Alfonso对路透表示，首份研究报告将在今夏结束前发布，聚焦银行和保险机构的运营评级。
根据金融危机期间制定的最新规则，欧盟要求所有评级机构都必须获得授权。
全球三大评级机构--惠誉(LBCP.PA)、穆迪MCP.N和标普因在金融危机前给出过于乐观的评级而备受指责。
大公获得欧盟的运营许可对该公司董事长关建中结束美国评级机构一统天下的目标至关重要。
大公的评级并未在中国境外获得密切关注。
在美国证券交易委员会(SEC)拒绝接受大公评级后，欧盟市场对大公变得尤为重要。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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