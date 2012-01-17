标普降级行动可能导致欧盟收紧对主权评级的限制

路透伦敦1月16日电---标准普尔近日下调欧元区九国的信用评级,将促使欧盟(EU)议员试图对主权评级施加更加严格的限制.

欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)曾在去年11月提出针对评级机构的第三套规则.但由於遭到其他欧盟执委的反对,巴尼尔撤消了其中的一条:禁止公布降级消息.

现在,许多议员对标普这次调降评级的时机大为光火,可能重提上述建议.

"我坚信,赞成禁止公布负面评级消息的部分议员将试图把那个条款重新放入提案,"欧洲议会的德国自由党议员Wolf Klinz表示.

"一些社会党和保守党议员表示,应该拥有这个选择权:如果时机不佳,可以禁止公布评级消息,"Klinz对路透表示.

最初的提议只是禁止公布接受救援国家的负面评级消息.但有些政治人物现在可能更进一步,要求不得在"棘手"时刻公布相关国家的评级消息.这可能包括大选期间或者谈判救援行动的时候.但在实际操作中,可能非常难以界定什麽是"棘手"时刻,因此许多人认为并不可行.

标准普尔也认为,重新引入上述条款的努力可能以失败告终.(完)

--编译 张涛;审校 王兴亚

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