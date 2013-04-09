惠誉调降中国本币信用评等至A+（更新版）

(新增细节与分析师评论)

路透北京4月9日 - 评级机构惠誉周二将中国的长期本币信用评级从AA-调降至A+，前景为稳定，称由于影子银行活动升温导致的信贷迅速膨胀引发金融风险。

惠誉表示，中国政府在2008-2009年为应对全球危机而推出的刺激政策令信贷快速扩张，银行对民间行业的贷款总额在2012年底已达到国内生产总值(GDP)的135.7%，在惠誉给予评级的新兴市场国家中位列第三。

该机构补充道，经济中包含各类“影子银行”活动的信贷总规模在2012年底可能已达GDP的198%，远高于2008年底时的125%。

惠誉称，来自银行贷款的融资百分比正在下滑。据其估计，在截至2013年2月底的一年里，中国仅有55%的新增社会融资--其中包括银行信贷、企业债和信托贷款--是来自银行，而在2009年时为76%。

“银行贷款以外的其他类型信贷不断增长，是金融稳定前景面临的越来越大的风险之一，”惠誉指出。

法国兴业银行驻香港的中国经济师姚炜称，中国的系统性金融风险在过去两年中肯定在稳步上升。

她认为，影子银行的问题可能引发中国经济硬着陆，或者在经济增长开始减速时令形式益发恶化；这是中国经济中最为薄弱的一环。

姚炜表示，地方政府牵涉影子银行活动的迹象可能会推高金融风险。

惠誉称其进行的计算表明，中国在2012年底时的政府债务总体水平为GDP的49.2%，与其他评级为A+的国家的该水平中值51.2%大致相符。

“因此中国的公共债务并不是一项弱点，但相对于其他同侪也不是强项，凸显出令其外币和本币债信评级相等的理由，”声明称。

不过惠誉确认了中国长期外币评等为A+，因受到该国庞大的外汇储备支撑。中国2012年底时的外储规模为3.31万亿美元。

其并补充道，有越来越多的证据表明，中国经济正迈向以消费引领的更加可持续发展道路。(完)

(编译 徐文焰；审校 侯向明)

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