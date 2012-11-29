惠誉警告法国债信评级明年可能被调降

路透伦敦11月28日电---惠誉主权评级主管Tony Stringer周三警告称,如果法国不能实现减债目标且其经济表现逊于预期,那麽明年可能调降法国的AAA级债信评级.

在三大评级机构中,目前只有惠誉仍给予法国AAA评级.本月稍早穆迪将法国评级调降一个级距,1月标准普尔亦调降该国评级.

"法国要想在2013年实现赤字与国内生产总值(GDP)之比为3%的目标困难较大,特别是在其经济前景黯淡的情况下,"Tony Stringer接受采访时对路透表示.

"如果财政整固抑或经济改革进展不利,均可能在2013年导致其评级被调降."

惠誉目前预计法国明年经济成长率为0.3%.

法国债务管理局负责人周三对路透表示,亚洲和中东投资者大量买入法国债券,另外欧元区更加稳定应支撑未来需求.

法国的借债成本目前接近纪录低位,因欧债危机使投资者的选择余地更少,但Stringer提醒称法国债券收益率可能再次上升.

"关于欧元区经济的一系列坏消息可能将逆转收益率的收紧趋势,可能改变方向,而且我们说过,我们预计市场会有动荡阶段,"他称.(完)

--编译 于春红;审校 张涛

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