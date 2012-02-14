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国际财经 | 2012年 2月 14日 星期二 09:34 BJT

穆迪将法国、英国和奥地利评级展望降至负面

路透纽约2月13日电---评级机构穆迪周一警告称,可能调降法国、英国和奥地利的AAA评级,并下调了意大利、葡萄牙、西班牙、斯洛伐克、斯洛文尼亚和马耳他的债信评级.

穆迪表示作出改变"以反映他们对欧元区危机引发的金融和宏观风险不断升高的易感性".

穆迪将这九个国家的展望置于负面,"因未来几季融资环境持续存在不确定性,并将相应影响其信用,"穆迪在声明中表示.

上月标普也作出类似举动,下调法国、奥地利的AAA评级,同时亦调降了意大利、西班牙、葡萄牙、塞浦路斯、马耳他、斯洛伐克和斯洛文尼亚评级.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张荻

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