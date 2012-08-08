惠誉确认德国AAA评级 展望为稳定

(以下摘自评级机构惠誉的新闻稿)

8月8日--惠誉已确认德国长期外币和本币发行人违约评级(IDR)为"AAA".IDR的展望为稳定.惠誉同时确认德国的国家上限评级为"AAA",短期外币IDR为"F1+".

此次确认评级,反映出德国长期保持的信用实力,以及过去两年来的强健经济表现.在全球复苏脆弱以及欧债危机加剧的背景下,德国录得强劲的GDP增长,失业亦呈下降趋势,部分得益於此前的结构性改革.

但德国依然面临系统性危机的风险.其欧元区大型贸易夥伴的衰退若大幅加剧,也可能将德国推入衰退,从而对财政产生负面影响.此外,在EFSF担保基础上,对欧元区救助基金作进一步的大量贡献,可能将德国债务与GDP之比推升至90%以上,接近于惠誉一般认为符合AAA评级的上限.若这些风险实质化,或对评级构成下调压力.(完)

--编译 丁琦;审校 王洋

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