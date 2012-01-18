惠誉称未预期意大利债务违约--高层

英国2月房价涨幅超过预期 但全年或仍面临压力--Nationwide
路透伦敦3月1日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周三公布，2月英国房价涨幅超过预期；1月涨势为逾一年以来最弱。不过对于英国退欧的担心，或在2017年对英国房地产市场构成压力。
路透米兰1月18日电---评级机构惠誉高阶主管Edward Parker周三在一场会议间隙表示,预期意大利不会出现债务违约.
"这肯定不是我们的预期,我们仍给予意大利A+评级,如果我们对违约的可能性进行过考量,那麽意大利的评级肯定要低许多,"Parker表示.他是惠誉欧洲、中东和非洲主权和跨国组织执行董事.
"意大利基本面良好,尽管经济成长处於低水平,"他说.(完)
--编译 梁睿雪;审校 张明钧
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