惠誉可能将意大利评级调降两个级距--惠誉高级主管

英国2月房价涨幅超过预期 但全年或仍面临压力--Nationwide
路透伦敦3月1日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周三公布，2月英国房价涨幅超过预期；1月涨势为逾一年以来最弱。不过对于英国退欧的担心，或在2017年对英国房地产市场构成压力。
路透米兰1月18日电---评级机构惠誉的一名高级主管周三表示,惠誉可能将意大利评级调降两个级距.
"评级下调两个级距是可能的选择之一,"惠誉意大利企业与关系管理高级主管Alessandro Settepani表示.
"委员会将根据再融资水平和经济增长措施评定意大利的评级,"他补充说.
Settepani称,决定意大利评级时必然会考虑到是否达成财政协定协议.
惠誉稍早曾表示,可能在1月末下调意大利评级.(完)
--编译 李春喜;审校 田建华
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