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国际财经 | 2012年 1月 18日 星期三 17:19 BJT

惠誉可能将意大利评级调降两个级距--惠誉高级主管

路透米兰1月18日电---评级机构惠誉的一名高级主管周三表示,惠誉可能将意大利评级调降两个级距.

"评级下调两个级距是可能的选择之一,"惠誉意大利企业与关系管理高级主管Alessandro Settepani表示.

"委员会将根据再融资水平和经济增长措施评定意大利的评级,"他补充说.

Settepani称,决定意大利评级时必然会考虑到是否达成财政协定协议.

惠誉稍早曾表示,可能在1月末下调意大利评级.(完)

--编译 李春喜;审校 田建华

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