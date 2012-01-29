惠誉调降意大利和西班牙等五国评级 展望负向

路透纽约1月27日电---惠誉周五下调比利时、塞浦路斯、意大利、斯洛文尼亚和西班牙的主权债信评级,并指出未来两年这些国家遭进一步降评的机率有50%.

惠誉在声明稿指出,短期内这些国家若遭遇货币和金融冲击时将难以招架.

"因此惠誉认为,这些国家并未获得欧元储备货币地位的全部益处."

惠誉将意大利评级从"A+"调降至"A-";西班牙从"AA-"降至"A";比利时从"AA+"降至"AA";斯洛文尼亚从"AA-"降至"A".而塞浦路斯则从"BBB"降至"BBB-",仅比垃圾级高一个级距.

惠誉并确认爱尔兰评级为"BBB+".

这些国家的评级展望均为负向.

惠誉表示,这是在欧洲央行12月对银行体系挹注大量低息三年期融资,及各国政府为削减债务而实施节支措施後,该机构慎重考虑到欧元区经济前景恶化所做出的决定.

"整体而言,今天的评级行动是权衡了欧元区经济前景明显恶化的各个因素;既纳入各国应对宏观金融和财政失衡的大量政策计画,也考量到欧洲央行三年长期再融资操作对纾缓短期主权和银行融资压力取得的初步成功."惠誉称.

惠誉调降欧元区五国评级的消息公布後,欧元/美元短暂缩减涨幅,但旋即跳升至1.3208美元的日高,根据路透数据此为12月13日以来最高.

意大利总理蒙蒂表示,以"平常心"看待惠誉下调意大利评级.

他在意大利电视的直播访问中称,"他们并未提出特别新的看法,例如提到意大利债务对国内生产总值(GDP)之比相当高,以及整体来看欧元区的管理方式不完善等,那些我们也晓得."(完)

--编译 张若琪;审校 艾茂林

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