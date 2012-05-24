日本主权评级遭惠誉调降

惠誉本周调降日本主权债信评级，将日本长期外币与本币发行人违约评级降至“A+”，两项评级的展望均为负面。惠誉警告称，若日本政府不设法稳定公共财政以及债务与国内生产总值(GDP)的比率，可能进一步调降其评级。