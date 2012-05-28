穆迪称通胀回落有利於中国评级

路透北京5月28日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)周一表示,尽管欧洲经济紧张局势深化的影响尚不确定,但中国通胀率趋於温和,有利於该国主权信用评级.

穆迪主权风险部驻新加坡的高级副总裁兼区域信用主管Thomas Byrne表示,自穆迪4月26日正式公布对中国的最新信用分析报告後,物价压力回落可能是中国经济取得的最明显进展.

"通胀已经回落.这绝对是正面的,给货币当局更多空间来刺激经济,"Byrne在北京对记者表示.穆迪周二在北京举行了客户会议.

穆迪上月的报告确认中国A3的主权债信评级,并称评级展望仍然正面,受中期经济成长前景利好及政府债务表现强劲的支撑.穆迪还表示,欧元区问题对中国贸易和金融影响为温和至较小.

Byrne称,从纯经济学角度来看,经济成长动能强劲,辅之通胀处於相对较低的水平,令中国信用状况十分强劲,这大致也是穆迪维持中国评级展望正面的主要原因.

穆迪公布展望到调整评级通常有两年时间,暗示该机构或将在2012年11月前决定是否调整中国评级.

但Byrne表示,中国还面临一些尚未完全被知晓的风险.

"资产负债表的另一面,负面的动向则是欧盟需求下降.这对中国出口有不利影响,"他说.(完)

--编译 梁睿雪;审校 程琳

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