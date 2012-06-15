穆迪下调欧洲11家银行评级

资料图片 荷兰银行和保险集团SNS Reaal的标识。 REUTERS/Michael Kooren

* 穆迪将ING、ABN、Rabobank和LeasePlan评级下调两个级距

* 将SNS Bank评级下调一个级距

* ING评级展望仍为负面,其它银行评级展望为稳定

* ING和SNS Reaal股价上扬,受欧元区消息影响

路透6月15日电---穆迪已下调欧洲11家银行评级,并警告称,若希腊退出欧元区,还会进一步降级.此举揭开一轮人们预期已久的欧洲主要金融机构降级行动.

穆迪周五宣布其已下调五家荷兰银行、三家法国银行、一家比利时银行和一家卢森堡银行的评级.

投资者未太理会此消息的影响,因20国集团(G20)官员对路透表示,若周日希腊大选引发市场动荡,主要国家央行已准备好通过提供流动性和防止信贷紧缩来稳定金融市场.0835GMT,泛欧绩优股指标FTSE EUROFIRST 300.FTEU3上涨0.7%.

然而,此降级行动将只会增大欧盟领导人应对该区债务危机的压力.

穆迪料将在6月底调降一些全球最大银行的评级,此举将拉开实力最强的银行与较弱同行的前景差距.美银(BAC.N)、花旗集团(Citigroup)(C.N)和摩根士丹利(Morgan Stanley)(MS.N)评级料将受到影响.

穆迪周五将四家荷兰银行的评级调降两个级距,将一家银行评级下调一个级距.穆迪维持荷兰国际集团(ING)ING.AS展望为负面,意味着其评级可能被再次调降.ING是评级被调降两个级距的四家荷兰银行之一.

ING股价升2.8%,而旗下银行部门评级同样被调降的SNS Reaal SR.AS升3.9%,受大盘中氛围转好的支撑.

**环境艰困**

"今天的行动反映出,我们认为2012全年或以後,荷兰银行业将面临艰难的运营环境,"穆迪称.

该机构称,由於经济前景的不确定性以及下行风险都较大,且投资者对欧洲的信心脆弱,因此债权人面临的风险加大.

穆迪宣布,四家银行的评级被调降两个级距,Rabobank NederlandRABOO.UL评级降至Aa2,ING与荷兰银行均降至A2,而LeasePlan Corporation N.V.LEASP.UL降至Baa2.

SNS Bank N.V.SRSNS.UL的长期债务和存款评级下调一个级距至Baa2.所有五家银行的短期评级不变.

穆迪表示,评级中已经考虑了希腊离开欧元区风险增大这一因素,但这目前并非该机构最着重考虑的情况.

"如果穆迪将希腊离开欧元区作为着重考虑,那麽或许很有必要对欧洲的银行做出进一步的评级调整,"该机构称.

穆迪表示,对ING的负面展望是考虑到该银行的融资结构严重依赖批发融资及大量非国内存款.ING在2008年金融危机期间接受了100亿欧元的政府援助.

ING随後被迫分拆银行和保险业务,并出售了多项资产,以满足欧盟执委会有关政府援助的要求.这些处置措施亦还可帮助其筹资以偿还援助款项.

穆迪还调降了法国Banque Federative du Credit Mutuel、BPCE、CIC、比利时KBC (KBC.BR)和卢森堡Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat的评级.

"截至目前,我们已对德国、奥地利、西班牙、意大利、葡萄牙、瑞典、挪威、丹麦和芬兰的银行采取评级行动,"穆迪表示.(完)

--编译 王翔琼/许娜/梁睿雪/丁琦;审校 高琦/王洋

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