穆迪称对16个欧洲国家的114家金融机构采取评级行动

印度2月黄金进口骤增逾82% 受益于累积需求释放及零售需求--GFMS
路透孟买3月1日 - 汤森路透GFMS周三公布的初步数据显示，印度2月黄金进口跳增至50吨，同比增长逾82%，受益于累积的珠宝需求及零售消费者增购黄金用于婚礼。
路透2月16日电---穆迪称正在对16个欧洲国家的114家金融机构采取评级行动,以反映欧洲债务危机和该地区政府债信情况恶化的影响.
该评级机构称,"穆迪预计,一旦今日宣布的评级观察名单确定,则对欧盟银行的评级将全面反映当前可预知的负面信用因素的影响."
穆迪称,99家金融机构的独立信用评级被置于降级观察名单.109家金融机构的长期债务和存款评级被置于降级观察名单.
66家金融机构的短期评级被置于降级观察名单.(完)
--编译 吴云凌;审校 程琳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透孟买3月1日 - 汤森路透GFMS周三公布的初步数据显示，印度2月黄金进口跳增至50吨，同比增长逾82%，受益于累积的珠宝需求及零售消费者增购黄金用于婚礼。
路透3月1日 - 热门即时通讯应用程序Snapchat的母公司Snap Inc，将在美股周三收盘后为其首次公开发行(IPO)定价，这将是中国电子商务巨头阿里巴巴2014年上市案以来最受期待的科技企业IPO。
路透东京3月1日 - 日本首相安倍晋三的顾问西村康稔周三表示，日本将在与美国进行经济对话时告诉对方，对进口商品开征边境税不应该违反世界贸易组织(WTO)规则。