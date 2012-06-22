穆迪调降15家大银行评级 摩根士丹利遭降两个级距

* 自2月份以来,全球银行业一直面临评级检视

* 评级下调因素可能已为股价所消化

* 降评恐将增加融资成本,并导致追加担保品

路透伦敦/北卡罗来纳州夏洛特6月21日电---评级机构穆迪周四调降多家世界大银行的评级,将15家最大银行的评级降低一至三个级距.

作为最受关注的公司之一,摩根士丹利的长期债券评级仅被下调两个级距,比预期少一个级距,其股票在盘後交易上涨.此番降评後,摩根士丹利的评级高於美国银行(BAC.N)和花旗集团(C.N),但比高盛(GS.N)低一级.

瑞士信贷银行CSGN.VX是唯一遭调降三个级距的大银行,但该银行最新的存款评级和优先债券评级均为A1,仍高於许多同业.瑞士信贷的疲弱资本水平上周遭到瑞士央行的警告.

穆迪在2月表示正在审查17家进行全球资本市场操作的银行的评级状况,此後金融市场一直在准备迎接评级调整.穆迪称,这些银行面临艰难的运营条件和监管收紧等不利因素,导致获利能力降低,成长前景黯淡.

长期债券评级调降可能增加摩根士丹利(MS.N)及其他银行的融资成本,交易对手可能要求更多担保品.但由於调降幅度与穆迪2月的暗示一致,影响或许并不大.

"最大意外是瑞士信贷被调降三个级距,没人预计到这点,"Southwest Securities董事总经理Mark Grant称."实际上,市场倒是预计摩根士丹利会被调降那麽多,但它却只被降了两级."

摩根士丹利在一份声明中认为这一评级调整,"仍未充分反映出我们近些年采取的关键策略,"并表示"我们的资产负债风险降低,融资来源稳定,业务组合多元化,再加上强有力的领导团队,我们已做好充分准备为客户和股东带来价值."

花旗集团亦反应激烈,称其"严重不认同穆迪对於银行业的分析,坚定认为调降花旗评级是武断且毫无根据的."

苏格兰皇家银行表示,是次评级调整是"後顾式的,没有对该集团资产负债、融资和风险情况的明显好转给予充分认可",但其称这一行动的影响是可控的.

银行股周四下跌,投资者等待已经被提前泄漏给市场的声明.据消息人士表示,穆迪已提前通知各行其评级将被调降的消息.

摩根士丹利股价跌近1.7%至13.96美元.美国银行下挫近4%,报7.82美元.KBW银行指数.BKX下挫2.3%.

但摩根士丹利仅被调降两个级距,而非此前预期的三个级距,因而股价在盘後时段升约3%.

除了摩根士丹利,被调降两个级距的银行还有巴克莱(BARC.L)、法国巴黎银行(BNPP.PA)、加拿大皇家银行(RY.TO)、花旗、高盛、摩根大通(JPM.N)、法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)、德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)和瑞银集团(UBS)UBSN.VX.

被调降一个级距的有美国银行、汇丰控股(HSBA.L)、苏格兰皇家银行(RBS.L)和法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA).

野村(8604.T)和麦格理(MQG.AX)本在这份全球银行名单中,但此前二者评级已被下调.

穆迪承认,评级最低的银行正作出改变来增加获利,但也表示该机构将静观其变.

"这些转变正在持续,其成果尚未接受考验,"穆迪在声明中表示.穆迪所指银行则是美国银行、花旗、摩根士丹利和苏格兰皇家银行.(完)

--编译 肖群英/石冠兰/梁睿雪;审校 徐文焰

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