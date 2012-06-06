穆迪调降德国银行评级 德国商业银行两分行在列

5月23日，德国商业银行执行长（左）Martin Blessing和董事会主席Klaus-Peter Mueller在法兰克福出席年度股东大会。 REUTERS/Ralph Orlowski

路透6月6日电---评级机构穆迪周三调降德国数家银行的信用评级,称因欧债危机对其产生进一步冲击的风险增加,且这些银行吸收亏损的能力有限.

遭降评的银行包括德国第二大银行--德国商业银行(CBKG.DE)的纽约和巴黎分行.

"因此,六家集团和一家外国集团德国子公司的长期债务和存款评级下降一个级距;一家集团评级则获得确认."穆迪称.

穆迪表示,对德意志银行(DBKGn.DE)和其子公司正在进行的评级复审,将和对有大型资本市场业务的其他全球性公司的评估一起做出结论.

--编译 张若琪;审校 张涛

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