穆迪下调欧洲金融稳定机构评级展望

路透悉尼7月25日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)将欧洲金融稳定机构(EFSF)临时Aaa长期评级的展望从稳定下调至负面,对这只用於支持欧盟受困成员国的基金构成打击.

该评级机构称,此举是本周稍早调降德国、荷兰及卢森堡评级展望至负面的後续举措.这三个国家均是EFSF的担保国,其中德国持有份额最大,略高於29%.

"调整EFSF评级展望,反映出除了Aaa级担保国芬兰之外,其他所有担保国的评级展望目前皆为负面,"穆迪在声明中称.

此时正值西班牙的融资成本飙升至难以维系的水准,说明人们愈加认为该国需要主权援助,而这是欧元区几乎无法承担的.

EFSF设立於2010年,通过向欧元区成员国提供财政支持以保卫欧洲财政稳定.

EFSF由总计7,800亿欧元的担保承诺金额支持,具有4,400亿欧元的放贷能力.穆迪和惠誉将EFSF评级定为Aaa,而标普将其评为AA+.

穆迪表示,可能导致EFSF评级下调的风险包括,欧元区成员国信誉度恶化,特别是德国、法国和荷兰.

穆迪补充道,若欧元区成员国对EFSF的承诺弱化,也可给对评级带来负面影响.

穆迪指出,EFSF发债计划的临时Aaa长期评级Aaa和临时Prime-1短期评级维持不变.(完)

--编译 兰秀娟/王翔琼;审校 吴云凌

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