大公国际发布中国网贷黑名单

路透北京1月21日 - 中国信用评级机构--大公国际周三发布互联网金融网贷平台黑名单和预警名单，国内942家P2P（点对点）平台上榜，中国平安(601318.SS)旗下陆金所亦在预警名单之列。

该份报告公布266个互联网金融网贷平台黑名单和676个预警名单，占其覆盖的1,300家P2P平台70%以上。

“黑名单反映市场形成的事实风险，预警名单是从善意的角度做预警的发布，希望这些平台有改进完善的空间。”大公信用数据有限公司总裁王再祥表示。

对于此次制定名单的标准，大公国际介绍，黑名单中的P2P企业具有严重违反国家有关法律法规、严重损害投资者和债权人利益等行为；而预警名单中的P2P企业则存在信息披露不真实、不全面，债务偿还能力存在比较严重问题，经营管理存在重大风险严重影响存续能力等问题。

对于平安旗下陆金所“入围”该份名单中的预警部分，王再祥表示，陆金所在实力、背景方面很优秀，但这个平台也存在严重导向性问题，信用平台能否在互联网金融中长期存在，是要考量的问题。

“大不代表好，不代表安全，不能说明所有问题。事实和市场会对此做出响应。”他称。

陆金所全称为陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司，于2011年9月在上海注册成立，注册资金8.37亿元人民币。

王再祥并表示，此次名单制定的过程中，大公国际争取了地方政府和国家有关机构的理解和支持，并向相关机构多次汇报。

中国银监会周二表示，将对自身监管框架进行调整，新设立银行业普惠金融工作部，并明确将网贷纳入监管框架。业内人士称，主管机构确立后，具体监管规则也会很快落地。

中国央行行长周小川曾表示，互联网金融有一些地方有风险，有些东西和现行的法律法规不符，但最主要的是保持正常的心态和支持创新的理念。（完）

(发稿 李贺；审校 张喜良)

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