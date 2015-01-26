标普将俄罗斯主权评级下调至垃圾级

路透莫斯科1月26日 - 评级机构标准普尔周一将俄罗斯债信评级下调至垃圾级，10年来首次将该国评级降至投资级别以下。

标普警告称俄罗斯经济将面临困难时期，宣布将俄罗斯主权评等由BBB-下调至BB+，并称因受到油价下跌以及西方就乌克兰危机对俄罗斯实施制裁的影响，俄罗斯经济增长前景恶化。

卢布兑美元跌至68.65卢布，较上日在莫斯科交易所的收盘水准下跌逾6%，而且五年期俄罗斯公债信用违约互换(CDS)上涨，显示出投资者的担忧。

“降评凸显俄罗斯经济和金融危机的严重性，”Spiro Sovereign Strategy常务董事Nicholas Spiro表示。

“在评级机构明显担心俄罗斯宏观经济和外部环境之际，大型企业和银行业者将更难进行再融资。”

标普的降评决定不仅会损及投资者对俄罗斯的印象，还会推高该国借款成本，因很多主流投资和养老基金规定，不得购买任何非投资级别的资产。

其他评级机构可能跟进，将俄罗斯评级降至垃圾级。如果俄罗斯经济危机不断恶化，最终可能对总统普京带来政治冲击。

但俄国财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)低调看待目前形势。

“这项决定显示该机构过度悲观。它没有考虑到展现俄罗斯经济强劲程度的一系列因素：大量国际储备的累积，包括主权基金，”他表示。

他也说，资本市场已经反应出评等调降，此事对他们应该不致有“进一步的严重影响”。

**进一步制裁？**

今年俄罗斯经济料将落入衰退，因低油价压缩出口收入，而且因乌克兰危机导致的制裁，切断了部分俄罗斯大型企业从西方融资的渠道。

普京在评等调降前不久表示，该国政府即将宣布一项抗击危机以维持社会稳定与保护成长的计划细节。普京之所以受到爱戴，部分系因为他改善了许多俄国民众的生活。

但标准普尔在一份声明中表示，预期俄罗斯成长低迷的情况将维持四年，2015-2018年预估年成长率约0.5%，低于此前四年的2.4%。

法国财长萨潘(Michel Sapin)表示，调降评等显示制裁让俄罗斯受创，呼吁莫斯科利用这次机会调整对乌克兰的政策方向。

“从某种角度来看，这算不上新消息。过去一年俄罗斯经济脆弱的程度众所皆知，调降评等--或者至少标准普尔点出的那些问题--目前肯定已经被市场消化，”Capital Economics首席新兴市场分析师Neil Shearing表示。

“然而，失去投资等级的地位，仍具有某种程度的象征意义，凸显俄罗斯经济滑坡。前景仍旧严峻。”(完)

(编译 杜明霞/陈宗琦；审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。