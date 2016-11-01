新闻稿：中国的政策转变可能束缚房地产开发商前景--标普

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香港，2016年11月1日—标普全球评级今日表示，中国政府近期出台抑制资产价格飚升的紧缩政策，可能削弱房地产开发商的再融资前景，随着开发商遭遇销售下滑和利润率下降，它们可能迎来较艰难的时期。

标普全球评级信用分析师黄馨慧表示：“开发商可能面临销售放缓和融资渠道受阻的双重打击，导致流动性状况恶化。由于房价可能持稳，在某些城市甚至可能回落，对于那些在过去12个月内高价购地的开发商而言，其利润率可能受到最大的打击。房地产市场景气时所有开发商都能借势发展，然而随着周期转变，潮水落下，开发商的潜在实力和财务纪律才会更明显地显露出来。”

中国主要城市限购政策的收紧可能抑制投机性投资需求和置换需求。在过去12个月左右时间内，大城市是房地产业销售飚升的主要助推力。自9月以来出台的紧缩政策旨在抑制失控的增速。目前判断政策调整的效果还为时过早，但我们认为如果房价涨势难以驯服，政府可能会推出更加严厉的抑制政策。

近来还出台了直接针对开发商融资的紧缩政策，我们认为这可能削弱开发商的增长速度和再融资前景。上海证券交易所发布新规，规定房地产企业发行公司债券募集的资金不得用于购置土地，并收紧了公司债发行的准入门槛。

黄馨慧表示：“鉴于2018年到期的境内外债券规模将达到峰值，如果政府对境外融资活动也实施较长时间的限制，可能提升再融资风险。”

境内发债融资不得用于土地购置也可能促使开发商转向成本更高的融资渠道，比如再度垂青信托融资。此外，据报导国内银行也收紧了对房地产业的信贷投放，包括按揭贷款和直接对开发商的贷款。