惠誉、标普调降西班牙银行业评级 担心融资能力

日相安倍称央行除了实现通胀目标外 还须刺激增长
路透东京2月28日 - 日本首相安倍晋三周二称，日本央行激进的货币宽松举措不仅仅是为了实现其2%的通胀目标，也是为了刺激经济。
路透马德里2月13日电---在近期多起调降债信评级事件後,评级机构惠誉周一调降西班牙四大银行评级,标普则调降西班牙银行业整体评级,因担心融资困难且经济疲软.
标普将西班牙从银行业国家风险评估(Banking Industry Country Assessment)中的第四组调整至第五组,并警告称,预期西班牙银行系统的中期盈利能力持续低於平均水平,因经济和金融环境不利.
"我们相信投资者信心仍将薄弱,并预期中期融资市场欠缺流动性和稳定性,"标普在一份投资者报告中写道.
"在我们看来,西班牙银行业系统易受资本市场动荡影响,因其在一定程度上依赖海外融资."'
标普表示,该银行业系统正受益於西班牙和欧洲当局的支持,尤其是欧洲央行的流动性项目.
与此同时,惠誉也将欧元区最大银行--西班牙国际银行(SAN.MC)的债信评等降至"A",展望为负面,此前西班牙主权债信评级在1月27日被惠誉调降.同样被调降评级的银行还有西班牙对外银行(BBVA.MC)、Bankia(BKIA.MC)和CaixaBank(CABK.MC).
"对西班牙的降级表明,该国支撑最大几家银行的能力正在减弱.但惠誉预期西班牙当局将继续显现出支持这些机构的强烈倾向,"惠誉表示.(完)
--编译 梁睿雪;审校 隋芬
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京2月28日 - 日本首相安倍晋三周二称，日本央行激进的货币宽松举措不仅仅是为了实现其2%的通胀目标，也是为了刺激经济。
路透东京2月28日 - 亚洲股市周二小幅上涨且本月有望收高，受美股涨势激励，同时投资者等待美国总统特朗普发表讲话，以便从中寻找有关税收改革以及基础设施建设支出方面的线索。
路透2月27日 - 路透对所有19位欧元货币市场交易商的调查显示，交 易商们认为央行的长期低息贷款计划到下月结束时，欧洲央行(ECB)不会 宣布再进行新一轮计划，他们认为原因是需求疲弱。 定向长期再融资操作(TLTRO)是ECB去年3月推出的一个支持信贷复苏 的潜在工具，目的是推动欧元区银行向实体经济放贷。 最后一次TLTRO操作定于3月23日。 回答一个有关TLTRO追加提问的19位交易员都认为，欧洲央行不会在3 月会议上宣布新一轮低息贷款计划。 “市场没有任何期待，这些TLTRO操作的需求不太好，显然银行业者 对于额外的资金不感兴趣，”一家大型机构的交易商表示。(完) (编译 李春喜 审校 李爽)