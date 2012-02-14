惠誉、标普调降西班牙银行业评级 担心融资能力

路透马德里2月13日电---在近期多起调降债信评级事件後,评级机构惠誉周一调降西班牙四大银行评级,标普则调降西班牙银行业整体评级,因担心融资困难且经济疲软.

标普将西班牙从银行业国家风险评估(Banking Industry Country Assessment)中的第四组调整至第五组,并警告称,预期西班牙银行系统的中期盈利能力持续低於平均水平,因经济和金融环境不利.

"我们相信投资者信心仍将薄弱,并预期中期融资市场欠缺流动性和稳定性,"标普在一份投资者报告中写道.

"在我们看来,西班牙银行业系统易受资本市场动荡影响,因其在一定程度上依赖海外融资."'

标普表示,该银行业系统正受益於西班牙和欧洲当局的支持,尤其是欧洲央行的流动性项目.

与此同时,惠誉也将欧元区最大银行--西班牙国际银行(SAN.MC)的债信评等降至"A",展望为负面,此前西班牙主权债信评级在1月27日被惠誉调降.同样被调降评级的银行还有西班牙对外银行(BBVA.MC)、Bankia(BKIA.MC)和CaixaBank(CABK.MC).

"对西班牙的降级表明,该国支撑最大几家银行的能力正在减弱.但惠誉预期西班牙当局将继续显现出支持这些机构的强烈倾向,"惠誉表示.(完)

--编译 梁睿雪;审校 隋芬

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