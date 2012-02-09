仅靠民间债权人减记70%希腊债务恐仍难持续--标普

* 标普对希腊问题的评论加大欧央行承担一些损失的压力

* 意大利和法国信贷形势恶化,尽管欧央行注入流动性

* 南欧失业状况加剧欧元区分裂的危险

路透纽约2月8日电---标普周三警告称,若希腊仅仅依靠民间债权人将所持债务减记70%,或许仍无法让债务达到可持续水平.此番言论加大了欧洲央行亦承担一些损失的压力.

标普分析师Frank Gill表示,民间部门债权人目前在希腊债权人中仅占很小一部分,因为该国多数债务都转到欧央行和其他官方机构手中.

两位欧元区货币政策消息人士表示,尽管欧央行减记希腊债务的压力在上升,但决策者对於该央行在希腊债务重整中的作用仍存分歧.

Gill认为,倘若两年前,希腊就与民间债权人协商决定减记50-70%,那麽现在就已经能够令公共债务达到"更加可持续的程度".

"但由於真正承担债务减记的仅有一小部分投资者,而官方机构并没有或者仅有部分参与,那麽鉴於希腊经济成长前景,这样的减记规模恐怕不足以使债务达到可持续水平."

标普表示,计划将希腊评级调降至"选择性违约",不过仅是暂时性的,因该国政府正在达成旧债换新债协议.目前标普对希腊的评级为CC,展望为负面.

Gill表示,之後希腊的评级可能上调至一个"仍然很低"的水平,这将取决於该国公共债务是否能减少至可持续的状态.

**意大利与法国恶化**

标普也警告称,继上个月下调意大利与法国的评级之後,这两个国家的债信状况继续恶化,尽管欧洲央行已经采取了非常规措施,向市场挹注流动性.

Gill称,欧洲央行向银行业提供低息贷款的长期再融资操作,尽管可以为决策者赢得时间,但不能替代欧元区必需的"结构性调整".

"我们仍然看到意大利与法国等国家的债信状况继续恶化,这将会削弱内需,"他表示,"这使得预测这些国家今年的财政结果变得非常困难."

"到了某个时候,国家可能会面临没有财政回旋余地的窘境,若真的到了那个阶段,除了财政整固别无选择,"Gill称."不过,一直以来关注点都偏重于撙节措施,而对欧元区整体的增长模式关注不够."

尽管标普假定欧元区不会因债务问题解体,但它也承认南欧不断上涨的失业率对该地区的货币联盟构成威胁.

"这可能会成为平民主义(政策)尾部风险的因素,也可能会成为迫使决策者不得不重新考虑货币政策的压力,"Gill警告称,哪怕只有一个国家退出欧元区,也会对该地区产生"不可预测"的後果.(完)

--编译 李爽/李春喜;审校 程琳

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