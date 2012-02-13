标准普尔调降意大利裕信银行等34家银行评级

路透米兰2月10日电---评等机构标准普尔周五调降34家意大利银行的评级,其中包括意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)和意大利联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo)(ISP.MI),称其展延批发融资的能力下降,且预计获利能力疲弱.

上个月标普才将意大利主权债信评级调降至"BBB+".

标准普尔在声明稿中称,在总共10级的所谓银行业国家风险评估(BICRA)中,意大利由第三级恶化至第四级,反映对意国银行体系的看法更为负面.

"意大利外部融资风险的弱点增加,且由於外部公共债务偏高,致使意大利银行业者展延批发融资的能力大幅降低."标普称.

"我们预计未来几年意大利银行业者的获利能力持续疲弱,且核心银行产品经风险调整後的收益可能不足以满足资金成本....我们认为这可能不利该国银行业的稳定性."(完)

--编译 张若琪;审校 杜明霞

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