标准普尔下调西班牙五家银行评级

日央行前审议委员称日圆兑美元若跌至125-130或被视为低估
路透东京2月16日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四称，若日圆兑美元跌至125-130，国际社会或开始认为日圆被低估，美日经济对话将可能讨论汇率问题。
路透纽约5月25日电---标准普尔周五下调西班牙五家银行评级,在西班牙金融业日益恶化令全球投资者紧张不已之际,标普的行动给西班牙处於困境中的银行业又带来一记重创.
但标普维持西班牙两家最大银行--西班牙国际银行(Santander)(SAN.MC)和Banco Bilbao Vizcaya Argentaria(BBVA.MC)的评级不变.
此前大约一周穆迪调降了西班牙16家银行的评级,称西班牙政府支持银行业的能力减弱.
标普将Banco Popular (POP.MC), Bankinter (BKT.MC)和Bankia (BKIA.MC)评级从"BBB-"下调至"BB+",并下调Banca Civica和Banco Financiero de Ahorros这两家银行评级.BFA是Bankia的母公司.
将这些银行的评级下调至BB+,其已属於垃圾级,凸显了西班牙金融业面临的风险.(完)
--编译 于春红;审校 张涛
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