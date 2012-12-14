标普将英国债信评级展望降至负向

* 标普认为英国有三分之一的可能失去AAA评级

* 穆迪与惠誉已将英国评等展望降至负面

* 标普认为英国有成长疲弱之虞,而且缺乏政治意愿

* 自2011年10月以来英国公债收益率较可比德债已攀高

路透伦敦/纽约12月13日 - 评级机构标准普尔周四将英国公债评等展望降至负面,让英国引以自豪的AAA评级再度面临威胁.

标普认为,英国有三分之一的可能将失去AAA评级.失去最高评级将让英国财政大臣欧思邦颜面无光,他为强化英国公共财政已经把自己的声誉也押上了.

"这次调整评级展望反映的是,如果英国财政表现比我们当前预期差的话,未来两年内我们可能调降英国的评级."标普说.

"我们认为,这种情况尤其可能因为经济复苏推迟或失衡,以及整顿财政的政治承诺变得无力而发生."标普说

官方经济成长预估大幅下修,迫使欧思邦在上周不再承诺在2015年之前逐步降低英国净债务与国民收入之比;标普则指出债务上升是其给予英国负面展望的关键原因.

标准普尔是最后一家维持英国债务稳定评级的机构,穆迪和惠誉早在2012年初就将其AAA评级评定为负面展望.

"2013年看来可能是英国全面丧失AAA评等的一年,"巴黎银行分析师DavidTinsley表示."英国的避险光环看来略有褪色."

穆迪曾表示其将在明年前几个月检视其评等;惠誉则曾表示,将在欧思邦3月20日预算案后再次评估.

英国今年预算赤字料将降至相当于国内生产总值(GDP)的7%,金融危机最严重时曾高达11%.但其预测不计金融业干预的净债务与GDP之比将持续升高,在2015/16税收年度将高见80%.

**市场影响还不确定**

英国若失去AAA评等,对欧思邦而言将是个政治打击,对英国借款成本所产生的市场影响则较不明朗.美国和法国在金融危机后双双失去AAA评等,法国的公债收益率却跌至纪录低位.

英国、德国和加拿大是唯一保有AAA评等的主要经济体.

然而,已经有些投资人开始回避英国公债.在标普宣布这项消息之前,英国公债较德国可比公债收益率溢价在周四已升至2011年10月以来最高.

英国财政部强调,标普支持英国现行的降低赤字计画.

"标普认同政府'落实财政授权的坚定承诺',并特别警告不要放松'巩固财政的速度及范围'."一位发言人说.

不过,反对党工党表示,政府快速减少支出是一种自我毁灭,因为这将扼杀经济成长.(完)

(编译 李婷仪; 审校 张涛)

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