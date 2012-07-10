惠誉确认美国AAA债信评级 维持负面展望

路透纽约7月10日电---惠誉周二确认美国的AAA债信评级,并维持负面展望,指因政府未能就减赤措施达成一致,损及这个多元化且富足的经济体.

"税收和支出政策的不确定性,加上所谓的'财政悬崖',均令近期经济前景承压."惠誉在声明中称.

维持负面展望後,惠誉有12至18个月时间就美国主权债信评级作出决定,可以等到下届美国总统大选和国会选举结束之後再说.

"因缺少切实的负面冲击,惠誉在2013年底之前将不会就负面展望作出决定."惠誉称.

将近一年前,标准普尔历史性调降美国主权评级一个级距至AA+.穆迪投资服务公司则维持对该国Aaa的评级不变.三大评级机构均给出负面展望,标普与穆迪至少2013年前都不会做出新的评级决定.

惠誉称,美国信贷前景面临的额外风险来自美国财政政策不确定性,以及欧洲债务危机和经济衰退.惠誉还强调了美国财政和货币政策刺激效果的减弱,意指美联储料将维持到2014年底的近零利率政策.

"惠誉认为,现行法律规划的增税减支措施将失去效果,或至少暂时推迟.惠誉作出财政和经济方面预估的前提假设是,联邦预算赤字在2013年的降幅与GDP之比约为1.5%,而非'财政悬崖'预示的3-5%."

惠誉预计,美国2013年经济增长2.6%,失业率降至8%以下.(完)

--编译 孙茉莉/程琳;审校 徐文焰

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。