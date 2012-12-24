美国预算之争陷僵局 但暂不会招致评级下调

2012年11月27日，在纽交所外华尔街路牌旁的节日装饰物。 REUTERS/Brendan McDermid

路透12月21日 - 美国预算之争陷入停滞,可能令市场受到惊扰,但这一政治僵局暂时还不会促使评级机构调降美国评级.

不过美国目前的债信评级也远非安全.三大评级机构对其评级展望均为负面.去年标准普尔将美国评级自AAA调降,这是该国历史上首次遭遇降评.

但财政悬崖只是可能促使评级机构在未来数月酝酿对美国采取行动的多个事件之一.

众议院议长贝纳未能在共和党获得足够支持,无法使其针对富人增税的计划在众议院通过.之后投资者于周五抛售股票等风险较大资产,追捧美元和美国公债等避险资产.

由于贝纳作为众议院议长的领导地位受损,市场担心他根本无法在国会推动通过任何税收计划--而贝纳的计划在严格程度方面已经远低于总统奥巴马的期望.

2011年8月,标普就明确指出华府运作不畅是其调降美国债信评级至AA+的原因之一."财政悬崖"本身会降低赤字,但惠誉表示,政治僵局持续可能会使美国丧失AAA评级.

"国会议员或将持续陷入僵持不下的局面,对美国经济可能产生深远的影响,"标普在11月大选后发布报告指出.

国会议员若未能达成预算协议,则财政悬崖--规模达6,000亿美元的自动加税及减支方案,将于1月1日起生效,可能将经济推入衰退.

即便投资人信心消退,但评等机构仍具备一些信心.惠誉依旧认为年底前可望达成协议,该公司发言人Brian Bertsch确认,"先前看法的基本假设并未改变."

但若未能达成协议,则将导致评等被调降.

倘若财政方面的纷扰延宕至明年,看来将损伤经济,"美国主权评级可能被重新检视,或将引发调降评级的行动,"惠誉周三发布报告指出.

穆迪也可能在2013年决定给予美国评级展望为负面,但仍须视情况而定.

穆迪在9月发布报告指称,美国若具备稳定债务且降低其在GDP占比的中期计划,或可避开降级的风险;穆迪一名发言人士周五表示,该公司自此之后的看法即未有所调整.

倘若计划中欠缺此类政策,则"我们预计将调降评级,可能会降到'Aa1',"上述报告的作者之一暨穆迪首席美国主权评级分析师Steven Hess指出.

穆迪可能会花些时间评估坠落财政悬崖的效应,但时间不会超过2013年.

相较之下,在三大主要机构当中,标普是最不可能立即采取行动的机构;因为决策官员在债务上限争议互不相让,令人失去信心,标普即于去年8月将美国评级调降至"AA+".(完)

(编译 龚芳; 审校 于春红)

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