瑞声科技复牌盘中涨幅扩至近19% 券商指反驳理据足证清白

路透香港6月7日 - 客户包括苹果公司(AAPL.O)的微型声学器件供应商瑞声科技(2018.HK)周三复牌，早盘盘中升幅一度扩至近19%，因此前否认沽空机构报告指控，多家券商亦指反驳理据足以证明公司清白。

停牌接近三周的瑞声科技此前因沽空机构Gotham City Research（葛咸城）发表报告质疑公司利用关联伙伴作为供应商以夸大其边际利润率，导致股价急跌，至昨日瑞声科技正式发表公告逐一反驳有关指控。

瑞声指出，葛咸城为达到其自身目的，不正当及无依据地利用与该公司行政总裁姓氏相同股东的公司、与行政总裁妹妹同名股东的公司或根据网站的虚假信息称其中一家公司的营运地址与瑞声相同，但工商登记信息显示其实际注册地址为完全不同的地址，就亳无理据地指称公司为瑞声的关连方。

公司又已成立由全体独立非执行董事组成的特别委员会。特别委员会已委聘外部审阅方独立审阅葛咸城5月18日报告所载指控。

瑞声表示，“外部审阅方已审阅从葛咸城5月18日报告中经挑选的目标公司并未发现目标公司系关连方，亦未发现存在非正常商业条款作出的交易。”

瑞声发出澄清公告的同时又召开记者会以及投资者电话会议向外界“解画”后，德意志银行、里昂、大和、交银国际及富瑞等多家券商发出研究报告评价正面，并认为投资者应该将焦点重新回到瑞声的基本因素之上。

富瑞分析师Rex Wu在其报告中指出，“针对沽空机构的指控，瑞声管理层表现得较之前更具信心，加上另一家看多的沽空机构支持，我们相信，在关联交易披露上瑞声是合规的，公司没有夸大盈利。”

大和分析师Kylie Huang亦指，瑞声的股价在5月下跌27%，很大原因是葛咸城的指控造成，由于公司已发出公告又召开会议作全面澄清，相信有助纾缓市场疑虑，并视近期股价回调为买入机会，因认为瑞声盈利增长稳健。而该行维持瑞声“买入”评级及目标价115港元。

瑞声科技周三早盘盘中一度升18.75%至96.7港元。香港时间11:45，升16.66%，报95港元；大市恒生指数.HSI则升0.05%。

瑞声科技于去年9月5日晋身恒生指数.HSI成分股（即蓝筹股），至今年5月初乘环球科网股涨势股价冲上116.5港元的历史新高，受葛咸城指控所累停牌前股价跌至低于“染蓝”前水平。

今次事件另一关注焦点是在瑞声澄清公告刊发前数小时，另一家沽空机构Anonymous Analytics（匿名分析）“抢先”发表报告直斥葛咸城的报告具严重误导性。瑞声管理层在记者会上强调与匿名分析没有接触，对于后者发表报告亦感诧异。

匿名分析的报告指，在去年起已留意到市场上有流言指瑞声以未披露关连方的手法隐藏成本，匿名分析曾以大量人力物力去查证流言的真伪，包括实地调查、与大量前员工及业界人士交流、查阅相关工商档案等，最终仍未能证实瑞声有问题。

匿名分析曾经狙击天合化工(1619.HK)、新昌集团(0404.HK)、中国信贷(8207.HK)及御泰中彩(0555.HK)。其中指经尽职审查、实地研究及分析而认为天合账目造假，盈利及收入均被夸大，而天合化工因未能刊发业绩公告而停牌超过两年，最近被香港证监会勒令停牌。（完）