瑞声科技午盘中途停牌 盘中大挫逾11%创逾三个月低点

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透香港5月18日 - 声学、光学等微型技术器件供应商--瑞声科技(2018.HK)周四午盘中途停牌，停牌前其股价最多大跌11.25%，创逾三个月来低位。
沽空机构Gotham City Research继上周发表报告狙击瑞声科技指其夸大盈利后，今天再在网站刊发报告，标题与上周的报告相同，但指这报告为第一部份。
瑞声科技早盘收低2.4%后，午盘股价急挫，最多曾大跌11.25%至81.25港元的逾三个月来低位。停牌前报82.6港元，跌9.78%。
暂时未获悉瑞声科技停牌原因。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)
路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，窄幅震荡，明晟MSCI纳入A股决定前整体走势平稳，新能源汽车和苹果产业链概念股领涨。近期央行一系列动作逐渐打消投资者对MPA考核因素的担忧，流动性预期出现改善，市场风险偏好有所提升，大盘有望保持震荡向上走势。