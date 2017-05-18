瑞声科技午盘中途停牌 盘中大挫逾11%创逾三个月低点

路透香港5月18日 - 声学、光学等微型技术器件供应商--瑞声科技(2018.HK)周四午盘中途停牌，停牌前其股价最多大跌11.25%，创逾三个月来低位。

沽空机构Gotham City Research继上周发表报告狙击瑞声科技指其夸大盈利后，今天再在网站刊发报告，标题与上周的报告相同，但指这报告为第一部份。

瑞声科技早盘收低2.4%后，午盘股价急挫，最多曾大跌11.25%至81.25港元的逾三个月来低位。停牌前报82.6港元，跌9.78%。

暂时未获悉瑞声科技停牌原因。（完）