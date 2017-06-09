瑞声科技与中信银行南京分行签战略协议 获授百亿融资额度

瑞声科技表示，中信银行将基于公司的金融服务需求与其开展多层面的合作，包括但不限于提供金融服务组合，一站式的综合金融服务等；并在符合有关法律、法规及中信银行的信贷规章制度和审批条件情况下，同意向公司提供高至100亿元综合融资金额度。该协议的期限由该协议签订日期起计两年。