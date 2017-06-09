瑞声科技与中信银行南京分行签战略协议 获授百亿融资额度

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透香港6月9日 - 客户包括苹果公司(AAPL.O)的微型声学器件供应商--瑞声科技(2018.HK)周五宣布，与中信银行(0998.HK)(601998.SS)南京分行签订战略合作协议，同意向该公司提供综合融资金额度不少于100亿元人民币。
瑞声科技表示，中信银行将基于公司的金融服务需求与其开展多层面的合作，包括但不限于提供金融服务组合，一站式的综合金融服务等；并在符合有关法律、法规及中信银行的信贷规章制度和审批条件情况下，同意向公司提供高至100亿元综合融资金额度。该协议的期限由该协议签订日期起计两年。
瑞声科技早盘高开1.4%，报97.6港元。
因沽空机构Gotham City Research（葛咸城）发表报告质疑瑞声科技利用关联伙伴作为供应商以夸大其边际利润率，导致公司股价急跌，停牌接近三周后，本周三复牌。公司其后正式发表公告逐一反驳有关指控。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。