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中国财经 | 2017年 6月 9日 星期五 09:30 BJT

瑞声科技与中信银行南京分行签战略协议 获授百亿融资额度

路透香港6月9日 - 客户包括苹果公司(AAPL.O)的微型声学器件供应商--瑞声科技(2018.HK)周五宣布，与中信银行(0998.HK)(601998.SS)南京分行签订战略合作协议，同意向该公司提供综合融资金额度不少于100亿元人民币。

瑞声科技表示，中信银行将基于公司的金融服务需求与其开展多层面的合作，包括但不限于提供金融服务组合，一站式的综合金融服务等；并在符合有关法律、法规及中信银行的信贷规章制度和审批条件情况下，同意向公司提供高至100亿元综合融资金额度。该协议的期限由该协议签订日期起计两年。

瑞声科技早盘高开1.4%，报97.6港元。

因沽空机构Gotham City Research（葛咸城）发表报告质疑瑞声科技利用关联伙伴作为供应商以夸大其边际利润率，导致公司股价急跌，停牌接近三周后，本周三复牌。公司其后正式发表公告逐一反驳有关指控。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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