英美资源以15亿美元将巴西资产售予中国公司

路透伦敦4月28日 - 英美资源集团(AAL.L)周四称，已同意将巴西铌和磷酸盐业务出售给中国洛阳栾川钼业集团股份有限公司，作价15亿美元现金。英美资源欲通过大规模重组削减债务。

英美资源股价涨逾8%，领先于所在板块.FTNMX1770，分析师称价格高于预期，为未来更多交易开了好头。

“交易所得资金...将使我们能继续削减净债务，朝向在2016年底债务降至100亿美元以下的目标，”英美集团执行长Mark Cutifani称。

铌是高强度特种钢的一种原料，磷酸盐生产则为巴西本土市场提供化肥。

分析师称，收购价格比预期高出约5亿美元，此前有报导称其他企业也有兴趣，包括Apollo Global Management(APO.N)和淡水河谷(VALE5.SA)。

交易还待审批，料在下半年完成。(完)