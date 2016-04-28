英美资源决定将铌和磷酸盐业务以15亿美元售予中国洛钼集团

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦4月28日 - 全球矿业巨头英美资源集团(AAL.L)周四宣布，已决定将旗下铌和磷酸盐业务以15亿美元现金的价格出售给中国洛钼集团，以减少其债务负担。
该业务部门位于巴西；其中包括矿山、工厂、加工设备、化工基地及储备。
这一交易尚待审批，料将于今年下半年完成。
“该交易的收益，......将使我们持续减少净债务，朝着2016年底债务水平降至不到100亿美元的目标努力，”英美资源集团执行长Mark Cutifani在声明中称。(完)
(编译 于春红; 审校 张荻)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。