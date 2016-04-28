英美资源决定将铌和磷酸盐业务以15亿美元售予中国洛钼集团

路透伦敦4月28日 - 全球矿业巨头英美资源集团(AAL.L)周四宣布，已决定将旗下铌和磷酸盐业务以15亿美元现金的价格出售给中国洛钼集团，以减少其债务负担。

该业务部门位于巴西；其中包括矿山、工厂、加工设备、化工基地及储备。

这一交易尚待审批，料将于今年下半年完成。

“该交易的收益，......将使我们持续减少净债务，朝着2016年底债务水平降至不到100亿美元的目标努力，”英美资源集团执行长Mark Cutifani在声明中称。(完)