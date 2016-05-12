苹果股价跌破90美元 投资者担心iPhone需求放缓

路透旧金山5月12日 - 苹果(AAPL.O)股价周四跌破90美元，为2014年以来首次，因华尔街忧心其产品需求放缓。苹果预计今年稍晚推出新款iPhone智能手机。

苹果股票是许多华尔街投资者资产组合中的重要成份。该股周四最低跌至89.47美元，收报90.34美元，当日跌2.35%。

《日经亚洲评论》(Nikkei Asia Review)周四报导，有消息人士称，台湾零部件供应商今年下半年从苹果接到的订单将会少于上年同期。苹果通常都是在9月发布新款iPhone手机。

“零部件订单和产量预估方面的负面消息越来越多，新款iPhone的功能特性似乎和6S相比没有太大变化，”Rosenblatt Securities分析师Jun Zhang说。

当股价处于盘中低点时，苹果还一度将全球最大市值公司的排名让与Alphabet(GOOGL.O)(GOOG.O)。

根据汤森路透数据，苹果和谷哥收盘时市值分别约为4,950亿美元。Alphabet是谷歌的母公司。

在过去一年，苹果市值已减少逾2,000亿美元，这几乎相当于威瑞森通讯(Verizon Communications) (VZ.N)或沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)的市值。

由于美国市场智能手机销售迟滞，苹果已押注中国是主要的新成长引擎。但在中国市场的进展一直令人失望。

1-3月当季苹果的中国营收减少26%。Zhang表示，苹果面临中国制造商小米和华为来势汹汹的竞争，这些业者销售定价不到200美元的手机。

苹果股价近来下跌，使其市盈率（本益比）降至约10倍，过去10年的均值则为17.5倍。苹果的股息率约为2.46%。

“市场饱和，而且除了iPhone外别无强烈的成长推动力，”Pacific Crest分析师Andy Hargreaves表示。他仍建议买进苹果股票。“一般来说，我只是认为该股有点太便宜了。”(完)