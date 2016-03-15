苹果、麦当劳、谷歌和IKEA将就税务问题接受欧洲议会质询

美国经济继续温和扩张 制造业反弹且就业市场收紧－美联储褐皮书
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透布鲁塞尔3月14日 - 苹果(AAPL.O)、谷歌(GOOGL.O)、麦当劳(MCD.N)和宜家家居(IKEA)周三将接受讯问，讨论其在欧洲的纳税协议。欧盟立法机构目前正在向跨国企业加大施加，要求企业为在当地赚得的利润缴纳更多税款。
本次讯问由欧洲议会税务委员会组织，类似的讯问去年11月也曾举办过，当时百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)、汇丰控股(HSBA.L)、谷歌和其他八家公司也就同样问题接受了质询。
虽然该委员会无权要求作出变更，但听证会的举行反映出对跨国公司逃避当地税负的政治担忧。
欧盟执委会也在调查几起案件，以确定有关企业是否违反了欧盟的国家援助规定，该规定禁止欧盟成员国通过在税务问题上达成特别协议，给予部分企业不公平的优惠待遇。
欧洲议会在一则公告中称，星巴克(Starbucks)(SBUX.O)拒绝参加讯问，因该公司已就欧盟执委会的一项裁决提起上诉。该裁决判定荷兰政府追缴至多3,000万欧元的拖欠税款。
菲亚特克莱斯勒汽车(FCHA.MI)也拒绝参加。该公司亦提出上诉，要求推翻欧盟针对其与卢森堡政府达成税务协议所做的裁定。
Inter IKEA Group的负责人Soren Hansen将在税收案中为公司进行辩解。宜家家居经营所涉及的知识产权由Inter IKEA Group拥有。
欧洲议会的绿党上月指责IKEA在2009-2014年期间少缴约10亿欧元的税款，因为该公司通过一家荷兰公司，也可能通过卢森堡和列支敦斯登收取特许权使用费收入。
这些公司之前均表示，他们遵守了欧盟的税务规定。(完)
(编译 白云/汪红英；审校 郑茵)
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