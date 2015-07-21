苹果第四季营收预估逊于预期 股价盘后下挫近7%

路透班加罗尔/旧金山7月21日 - 苹果(AAPL.O)股价周二盘后下挫近7%，因公司第四季营收预估低于市场预期，且iPhone的部分销售目标未能实现。

在周二公布业绩后，苹果股价从收盘130.75美元跌至121美元。

尽管苹果在中国市场录得强劲营收，较上年同期增长逾一倍至132.3亿美元，其营收预估仍盖过了这一利好影响。

苹果首席财务官梅斯特里(Luca Maestri)在采访中称，公司当季在中国的业绩“抢眼”，并透露计划未来12个月在华开设40家门店。

梅斯特里没有给出具体数字。他说，苹果手表销量超过了公司的预期。他指出，自4月末推出后的九周，苹果手表销量优于iPhone以及iPad在推出后的同期表现。

苹果周二表示，在会计年度第三季售出4,750万部iPhone，同比增加35%。但一些分析师原本预期在4,900万部左右。

BGC Partners的分析师Colin Gillis表示，该结果凸显出苹果的弱点，即依赖iPhone，且中国市场对于该公司的重要性日益增强。

“将来要从世界上的哪个地方寻找成长机会？”他说，“你们一直做得非常棒，把所有的智能手机利润都吸进了自己的腰包，但智能手机销售正在放缓。当该产业像个人电脑(PC)那样成熟之后，情况会怎样呢？”

苹果预测，第四季营收为490-510亿美元。而根据汤森路透I/B/E/S，分析师的预估均值为511.3亿美元。

该公司的iPhone 6以及6Plus手机虽然在推出时打破了iPhone销量纪录，但面市也已有10个月。

苹果今天麻烦不断，在发布业绩之前，公司旗下的App Store、Apple Music、iTunes Store和其他一些服务中断了三个多小时。

该公司公布，第三季净利增至106.8亿美元，或每股盈余(EPS)1.85美元；上年同期分别为77.5亿美元和1.28美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计苹果第三季EPS为1.81美元。

期内营收按年增加32.5%，至496.1亿美元，高于市场预估的494.3亿美元。

苹果获利情况互动图表：

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苹果业绩静态图表：link.reuters.com/xez25w (完)

(编译 张荻/张涛/徐文焰；审校 王丽鑫/龚芳)

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