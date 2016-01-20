苹果已向印度政府提出申请 希望在该国开设零售店

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透孟买1月20日 - 美国消费电子公司苹果(AAPL.O)发言人周三称，该公司已向印度政府提出申请，希望在印度开设自己的零售店。印度是全球增长最快的智能手机市场之一。
人们对美国和中国成长放缓的担心，在过去几个月打压了苹果的股价，美国和中国是全球最重要的智能手机市场。在此之际，苹果提出了在印度的零售扩张计划。
苹果目前透过第三方经销商在印度销售其iPhone、iPad和Mac产品。(完)
(编译 于春红; 审校 高琦)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。