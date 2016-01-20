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国际财经 | 2016年 1月 20日 星期三 17:20 BJT

苹果已向印度政府提出申请 希望在该国开设零售店

路透孟买1月20日 - 美国消费电子公司苹果(AAPL.O)发言人周三称，该公司已向印度政府提出申请，希望在印度开设自己的零售店。印度是全球增长最快的智能手机市场之一。

人们对美国和中国成长放缓的担心，在过去几个月打压了苹果的股价，美国和中国是全球最重要的智能手机市场。在此之际，苹果提出了在印度的零售扩张计划。

苹果目前透过第三方经销商在印度销售其iPhone、iPad和Mac产品。(完)

(编译 于春红; 审校 高琦)

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