焦点：苹果料将iPhone 6s和6s Plus产量减少30% 以消化库存--日经

图为顾客在北京一家苹果专卖店试用iPhone 6s。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透1月5日 - 日经新闻报导称，苹果(AAPL.O)料在1-3月当季将其最新的iPhone机型产量削减约30%。

日经报导称，由于iPhone 6s和6s Plus自去年9月推出以来积聚了一些库存，缩减产量好让交易商可以消化现有库存。

苹果股价收跌2.5%，报102.71美元。其股价较4月创下的纪录高位已下跌约25%，反映了对出货放缓的担忧。

“这是令人惊讶的减产行动，说明苹果6s自推出以来需求就比较疲弱，”FBR Capital Markets的分析师Daniel Ives表示，“华尔街预料到会减产，但这次幅度比较令人担忧。”

受减产消息影响，Skyworks Solutions (SWKS.O)、Qorvo(QRVO.O)和Cirrus Logic (CRUS.O)等苹果供应商的股价纷纷下跌。

日经称，其他受到影响的厂商包括索尼(6758.T)、TDK Corp (6762.T)、Alps Electric(6770.T)和京瓷(6971.T)。索尼生产用于iPhone的图像传感器。后三家厂商均为电子器件生产商。

据该报导，液晶面板生产商日本显示器公司(JDI)(6753.T)、日本夏普 (6753.T)和LG显示器(034220.KS)也将受到苹果减产的打击。

日经报导称，预计产量会在4-6月当季恢复到正常水平。

但Moor Insights & Strategy的分析师Patrick Moorhead表示，他对减产报导有点怀疑。

“苹果差不多在各地都取得了不凡的市场占有率，我并未见到其在全球市场下滑，”Moorhead称。

目前尚未立即联系到苹果方面就此发表评论。

由于在正常工作时间之外，也未能联系到日本经济新闻报导中所提到的零部件供应商发表评论。

Jabil Circuit (JBL.N)和Dialog Semiconductor GmbH (DLGS.DE)等供应商在12月曾作出温和预期，引发有关iPhone出货量可能首次下降的担忧。

近几个月，华尔街也降低了对苹果的看法。自12月初以来，接受汤森路透调查的分析师中约有三分之一下调了对苹果的预期。

外界平均预期苹果2016财年营收增幅或不到4%，远低于截至9月的财年28%的营收增幅。(完)