苹果减产iPhone SE的举措将再延长一个季度

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透4月15日 - 据日本经济新闻报导，由于销售低迷，苹果公司(AAPL.O)将在截至6月底的季度继续减少iPhone产量。该报导援引了知悉该计划的元件供应商。
报导称，苹果显然不打算生产足量的新款iPhone SE手机。(s.nikkei.com/23C81i1)
日经报导，此次减产持续时间可能超过2013年的那次；当时苹果在iPhone 5C推出一个月之后就实施了减产举措。
报导称，苹果对日本和其他地区元件供应商表示，公司本季度将维持减产后的水平。
苹果没有立即回复置评请求。(完)
(编译 王颖；审校 白云)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。