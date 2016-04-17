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国际财经 | 2016年 4月 18日 星期一 07:44 BJT

苹果减产iPhone SE的举措将再延长一个季度

路透4月15日 - 据日本经济新闻报导，由于销售低迷，苹果公司(AAPL.O)将在截至6月底的季度继续减少iPhone产量。该报导援引了知悉该计划的元件供应商。

报导称，苹果显然不打算生产足量的新款iPhone SE手机。(s.nikkei.com/23C81i1)

日经报导，此次减产持续时间可能超过2013年的那次；当时苹果在iPhone 5C推出一个月之后就实施了减产举措。

报导称，苹果对日本和其他地区元件供应商表示，公司本季度将维持减产后的水平。

苹果没有立即回复置评请求。(完)

(编译 王颖；审校 白云)

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