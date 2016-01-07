苹果股价跌破100美元 为8月以来首次

路透1月7日 - 苹果公司(AAPL.O)股价周三跌破100美元，为近五个月来首次；之前有报导称iPhone 6S和6S Plus的出货放缓。

该股周三短暂低见99.87美元，为8月24日以来最低。苹果周三在Nasdaq市场收盘挫跌近2%至100.70美元，大盘亦走低。其股价自2014年10月20日以来从未收在100美元以下。

越来越多的分析师正在下调对iPhone销量的预估，有人预计今年销量将出现该手机推出以来的首次年度下降。

iPhone在苹果公司营收和利润中占绝大部分，有关销售速度放缓的报导令其股价承压，该股过去六个月累计下跌了20%。

另外，有越来越多的迹象表明，iPhone销售速度放缓也在影响苹果在亚洲的供货商。

一位熟悉情况的消息人士称，重要的苹果代工生产商富士康将在为期一周的春节假期期间缩短工作时间。这将是非常罕见的举措。

富士康是鸿海精密(2317.TW)旗下公司，主要业务是在中国大陆的工厂组装最新款iPhone。富士康的中国工厂雇佣了数十万名工人，通常在春节期间会发放三倍工资的加班费。

富士康在声明中称，该公司“正在制定春节假期的运营方案，”但未透露细节。苹果未回覆置评请求。

“中国的春节是个重要节日，期间工人通常都加班。但今年富士康会正常放假，”一位熟悉情况的人士称，意指今年2月8日的春节。

这位消息人士未获授权与媒体接触，因此不愿具名。

日经新闻报导称，苹果料在1-3月当季将其最新的iPhone机型产量削减约30%，以消化库存。(完)