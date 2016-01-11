多家华尔街券商下调苹果目标股价

路透1月8日 - 苹果(AAPL.O)在今年前四个交易日内市值已下滑约500亿美元，迫使部分华尔街分析师调整对这家iPhone制造商的看法。

周五至少有五位分析师调降苹果的目标股价，对iPhone 6S及6S Plus出货放缓做出回应。

不过目前还没有拉响警报。

满地可银行资本市场分析师团队在一份报告中表示，“我们持续认为iPhone近期销量疲软是因为严格比较的关系，而不是连续成长力道有变化。”这家券商将苹果目标股价调降至133美元，原本为142美元。

苹果股价周五收盘上涨0.53%至96.96美元。

Cowen & Co将3月当季iPhone销量预估下调至4,700万支，此前预估为5,300万支。该券商将苹果目标股价由130美元下调至125美元。

JMP Securities分析师团队调整的幅度最大，目标价下调15美元至150美元。

JMP分析师团队在一份报告中写道，“这些调整只是一些跟进举措，因为有关iPhone需求趋势的负面讯息自2015年12月初以来就持续累积。”

根据汤森路透数据，苹果目标股价预估中值为145美元。

虽然分析师多认为iPhone近期销售疲软，但他们预期在推出新设计的iPhone 7之后需求将会回升。

Pacific Crest Securities分析师团队在一份报告中指出，“虽然下调目标价，我们仍看好苹果的风险/回报，因我们预期iPhone 7周期将录得成长，应会带动2016年股价上涨。”该券商将苹果目标股价由142美元下调至132美元。(完)