多家华尔街券商下调苹果目标股价

专访：2017年日本政府退休基金GPIF将提高私募股权及基建投资
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透1月8日 - 苹果(AAPL.O)在今年前四个交易日内市值已下滑约500亿美元，迫使部分华尔街分析师调整对这家iPhone制造商的看法。
周五至少有五位分析师调降苹果的目标股价，对iPhone 6S及6S Plus出货放缓做出回应。
不过目前还没有拉响警报。
满地可银行资本市场分析师团队在一份报告中表示，“我们持续认为iPhone近期销量疲软是因为严格比较的关系，而不是连续成长力道有变化。”这家券商将苹果目标股价调降至133美元，原本为142美元。
苹果股价周五收盘上涨0.53%至96.96美元。
Cowen & Co将3月当季iPhone销量预估下调至4,700万支，此前预估为5,300万支。该券商将苹果目标股价由130美元下调至125美元。
JMP Securities分析师团队调整的幅度最大，目标价下调15美元至150美元。
JMP分析师团队在一份报告中写道，“这些调整只是一些跟进举措，因为有关iPhone需求趋势的负面讯息自2015年12月初以来就持续累积。”
根据汤森路透数据，苹果目标股价预估中值为145美元。
虽然分析师多认为iPhone近期销售疲软，但他们预期在推出新设计的iPhone 7之后需求将会回升。
Pacific Crest Securities分析师团队在一份报告中指出，“虽然下调目标价，我们仍看好苹果的风险/回报，因我们预期iPhone 7周期将录得成长，应会带动2016年股价上涨。”该券商将苹果目标股价由142美元下调至132美元。(完)
(编译 张明钧; 审校 张荻)
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
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商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。