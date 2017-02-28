《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月28日

《全球汇市》美元下滑，此前美联储公布会议记录
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透2月28日 - 以下为中国深圳A+B股周2收市价及比价:(本地时间15:27时,1港元=0.88495人民币HKDCNY =R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.20 7.81 2.49 南玻 11.63 5.94 2.21 深康佳 4.52 2.84 1.80 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠 9.79 4.18 2.65 深深宝 16.10 6.75 2.70 深华发 21.08 6.65 3.58 深赤湾 18.82 12.09 1.76 特力 52.04 12.38 4.75 飞亚达 14.40 7.64 2.13 一致药业 70.20 45.31 1.75 深深房 11.17 5.72 2.21 ST盛润 8.57 6.56 1.48 深南电 12.40 6.00 2.34 深纺织 14.73 6.89 2.42 方大集团 14.21 7.77 2.07 深国商 12.72 4.92 2.92 深赛格 10.59 4.74 2.52 宝石 10.21 5.80 1.99 小天鹅 36.60 27.00 1.53 粤高速 7.40 5.41 1.55 晨鸣纸业 12.59 9.85 1.44 ST珠江 10.91 5.68 2.17 美菱电器 7.10 4.58 1.75 大冷股份 10.65 5.98 2.01 粤电力 5.62 3.67 1.73 佛山照明 10.19 6.40 1.80 江铃汽车 28.40 19.84 1.62 沙隆达 14.05 6.76 2.35 苏常柴 9.34 4.77 2.21 威孚高科 23.76 18.50 1.45 古井贡酒 51.24 30.10 1.92 ST东海 15.04 6.90 2.46 长安汽车 16.25 10.96 1.68 京东方 3.27 2.69 1.37 鲁泰 12.33 9.30 1.50 本钢板材 6.23 2.97 2.37 张裕 36.21 19.90 2.06 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） (整理 梁慧仪)
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。
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