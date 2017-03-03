《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--3月3日

香港个股：天合化工称被证监会勒令停牌，就解决关注事项寻求法律意见
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
路透3月3日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间16:01时,1港元=0.88904人民币 HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比价 ) 深物业 16.78 7.70 2.45 南玻 11.53 5.99 2.17 深康佳 4.48 2.84 1.77 ST中华 11.85 4.82 2.77 ST中冠 10.01 4.14 2.72 深深宝 15.66 6.67 2.64 深华发 21.31 6.70 3.58 深赤湾 18.43 12.20 1.70 特力 52.29 12.50 4.71 飞亚达 14.36 7.65 2.11 一致药业 71.33 45.39 1.77 深深房 11.17 5.72 2.20 ST盛润 8.64 6.68 1.45 深南电 12.54 5.88 2.40 深纺织 14.26 6.91 2.32 方大集团 14.74 7.80 2.13 深国商 12.53 4.89 2.88 深赛格 10.52 4.73 2.50 宝石 10.21 5.80 1.98 小天鹅 36.25 26.88 1.52 粤高速 7.33 5.57 1.48 晨鸣纸业 12.27 9.80 1.41 ST珠江 10.98 5.71 2.16 美菱电器 7.06 4.56 1.74 大冷股份 10.69 5.96 2.02 粤电力 5.61 3.71 1.70 佛山照明 10.44 6.43 1.83 江铃汽车 28.61 20.02 1.61 沙隆达 15.28 6.92 2.48 苏常柴 9.30 4.78 2.19 威孚高科 23.87 18.60 1.44 古井贡酒 52.01 29.90 1.96 ST东海 15.04 6.90 2.45 长安汽车 16.19 11.18 1.63 京东方 3.22 2.70 1.34 鲁泰 12.57 9.43 1.50 本钢板材 6.02 2.94 2.30 张裕 35.96 19.78 2.04 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） (整理 梁慧仪)
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
路透台北5月25日 - 台湾股市周四收高续创逾17年高位。分析师表示，受市场预期美国将审慎渐进升息带动，今日包括台股在内的亚洲股市纷纷上扬，大盘指数第四日收高。
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。