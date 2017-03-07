《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--3月7日

金属期市：期铜下跌，此前穆迪调降中国评级
路透伦敦5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用机评级构穆迪30年来首次下调中国信贷评级，引发投资者担忧中国需求，但铜库存下降，限制期铜价格跌幅。中国是全球最大的工业金属消费国。
路透3月7日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:52时,1港元=0.88833人民币 HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.02 7.78 2.46 南玻 11.54 5.93 2.19 深康佳 4.54 2.85 1.79 ST中华 11.53 4.76 2.73 ST中冠 9.94 4.17 2.68 深深宝 15.89 6.64 2.69 深华发 21.46 6.70 3.61 深赤湾 20.70 12.71 1.83 特力 51.77 12.36 4.72 飞亚达 14.33 7.60 2.12 一致药业 72.62 45.34 1.80 深深房 11.17 5.72 2.20 ST盛润 8.66 6.74 1.45 深南电 12.70 5.88 2.43 深纺织 14.32 6.81 2.37 方大集团 14.74 7.81 2.12 深国商 12.79 4.89 2.94 深赛格 10.75 4.75 2.55 宝石 10.21 5.80 1.98 小天鹅 37.54 27.68 1.53 粤高速 7.49 5.60 1.51 晨鸣纸业 12.40 9.88 1.41 ST珠江 11.39 5.80 2.21 美菱电器 7.21 4.59 1.77 大冷股份 11.01 5.99 2.07 粤电力 5.57 3.70 1.69 佛山照明 10.74 6.46 1.87 江铃汽车 28.40 19.99 1.60 沙隆达 15.18 6.94 2.46 苏常柴 9.37 4.79 2.20 威孚高科 23.73 18.48 1.45 古井贡酒 53.57 30.53 1.98 ST东海 15.04 6.90 2.45 长安汽车 16.23 10.98 1.66 京东方 3.22 2.80 1.29 鲁泰 12.52 9.41 1.50 本钢板材 6.14 2.94 2.35 张裕 36.51 19.95 2.06 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） (整理 梁慧仪)
路透伦敦5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用机评级构穆迪30年来首次下调中国信贷评级，引发投资者担忧中国需求，但铜库存下降，限制期铜价格跌幅。中国是全球最大的工业金属消费国。
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透5月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 303.0 35 300.9 11 * 6月 301.1 152 294.4 208 * 7月 260.9 216 246.9 150 * 8月 245.8 367 236.2 195 * 9月 237.2 1221 228.5 784 * 10月 228.7 6812 222.4 2668 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为