《中国上海证交所A+B股股价对比表》--3月7日

金属期市：期铜下跌，此前穆迪调降中国评级
路透伦敦5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用机评级构穆迪30年来首次下调中国信贷评级，引发投资者担忧中国需求，但铜库存下降，限制期铜价格跌幅。中国是全球最大的工业金属消费国。
路透3月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:51时,1美元=6.8983人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美 A/B股比价 元) 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 19.1 1.09 2.54 大众交通 6.5 0.726 1.30 永生投资 14.3 1.568 1.32 老凤祥 41.56 3.6 1.67 S中纺机 11.07 0.537 2.99 鼎立股份 13.43 0.87 2.24 氯碱化工 13.34 0.78 2.48 双钱股份 12.84 0.997 1.87 海立股份 13.12 0.811 2.35 浦东金桥 18.68 1.454 1.86 外高桥 20.61 1.685 1.77 ST联华 10.95 1.132 1.40 锦江投资 24.28 1.507 2.34 中路股份 31.75 2.11 2.18 金山开发 36.93 1.116 4.80 海欣股份 11.74 0.792 2.15 耀皮玻璃 8.86 0.756 1.70 大江股份 9.67 0.64 2.19 上柴股份 15.86 0.854 2.69 丹化科技 7.62 0.53 2.08 上海三毛 17.66 1.264 2.03 友谊股份 17.66 1.551 1.65 上工申贝 17.69 1.12 2.29 上海机电 20.9 2.163 1.40 宝信软件 18.85 1.569 1.74 上海物贸 18.23 1.113 2.37 自仪股份 21.41 1.494 2.08 上海普天 30.92 1.076 4.17 陆家嘴 22.77 1.477 2.23 华新水泥 9.61 0.749 1.86 锦江股份 30.74 2.221 2.01 鄂尔多斯 10.59 1.039 1.48 华电能源 5.1 0.512 1.44 SST天海 8.08 0.586 2.00 大名城 8.38 0.812 1.50 东方通信 8.65 0.711 1.76 黄山旅游 16.92 1.45 1.69 开开实业 19.15 1.283 2.16 海南航空 3.38 0.623 0.79 ST轻骑 12.31 0.633 2.82 振华重工 5.44 0.511 1.54 锦州港 4.44 0.529 1.22 九龙山 5.91 0.6 1.43 凌云股份 18.31 1.04 2.55 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） (整理 梁慧仪)
路透伦敦5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用机评级构穆迪30年来首次下调中国信贷评级，引发投资者担忧中国需求，但铜库存下降，限制期铜价格跌幅。中国是全球最大的工业金属消费国。
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透5月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 303.0 35 300.9 11 * 6月 301.1 152 294.4 208 * 7月 260.9 216 246.9 150 * 8月 245.8 367 236.2 195 * 9月 237.2 1221 228.5 784 * 10月 228.7 6812 222.4 2668 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为