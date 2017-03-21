《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--3月21日

纽约期市：可可期货录得2011年以来最大单日跌幅，交投活跃

路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。