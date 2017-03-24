《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--3月24日

中国债市动态：现券整理期货冲高，穆迪下调中国评级影响有限
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
3月24日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:02时,1港元=0.88755 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.27 7.47 2.45 南玻 11.34 5.85 2.18 深康佳 4.52 2.80 1.82 ST中华 10.88 4.26 2.88 ST中冠 10.85 4.38 2.79 深深宝 15.75 6.37 2.79 深华发 22.75 6.46 3.97 深赤湾 21.87 12.80 1.93 特力 50.48 11.60 4.90 飞亚达 15.14 7.42 2.30 一致药业 75.11 46.20 1.83 深深房 11.17 5.72 2.20 ST盛润 8.70 6.65 1.47 深南电 12.70 5.79 2.47 深纺织 13.52 6.55 2.33 方大集团 15.10 8.26 2.06 深国商 12.67 4.91 2.91 深赛格 10.38 4.50 2.60 宝石 10.21 5.80 1.98 小天鹅 41.98 31.02 1.52 粤高速 7.41 5.46 1.53 晨鸣纸业 12.24 9.23 1.49 ST珠江 11.32 5.60 2.28 美菱电器 7.54 4.63 1.83 大冷股份 11.39 6.06 2.12 粤电力 5.50 3.69 1.68 佛山照明 10.52 6.47 1.83 江铃汽车 29.36 19.80 1.67 沙隆达 15.68 7.10 2.49 苏常柴 8.92 4.61 2.18 威孚高科 23.53 17.97 1.48 古井贡酒 53.78 30.76 1.97 ST东海 15.04 6.90 2.46 长安汽车 15.92 10.72 1.67 京东方 3.40 2.87 1.33 鲁泰 12.58 9.17 1.55 本钢板材 5.77 2.91 2.23 张裕 38.65 20.24 2.15 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完）
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
0315GMT * 美债收益率上涨为美元/日圆提供支撑，但受限在112.00一线，该 处有相当规模的卖盘 * 许多卖盘与期权相关，今日112.00处有25.5亿美元期权到期 * 传闻该点位上方有停止单，还有日本出口商的卖盘 * 从111.70之前开始有买盘兴趣 * 10年期美债收益率目前在2.289%, 两年期在1.320% * 一目云区顶部在111.82，一目均衡转换线在112.09，55日移动均线 111.63 (完) (编译 张荻； 审校 王颖)
路透悉尼/惠灵顿5月24日 - 澳元周三小跌，此前穆迪下调中国评级，且澳洲发布疲弱的建筑业数据。而在新西兰公布强劲数据后，新西兰元持稳。