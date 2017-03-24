《中国上海证交所A+B股股价对比表》--3月24日

中国债市动态：现券整理期货冲高，穆迪下调中国评级影响有限
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
3月24日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:04时,1美元=6.8939人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 18.94 1.058 2.60 大众交通 6.29 0.714 1.28 永生投资 15.36 1.58 1.41 老凤祥 41.53 3.556 1.69 S中纺机 10.08 0.452 3.23 鼎立股份 13.97 0.915 2.21 氯碱化工 12.84 0.739 2.52 双钱股份 12 0.961 1.81 海立股份 12.08 0.788 2.22 浦东金桥 17.61 1.446 1.77 外高桥 20.05 1.684 1.73 ST联华 11.05 1.109 1.45 锦江投资 22.37 1.461 2.22 中路股份 31.15 2 2.26 金山开发 33.56 1.055 4.61 海欣股份 11.64 0.774 2.18 耀皮玻璃 8.58 0.736 1.69 大江股份 9.74 0.609 2.32 上柴股份 14.58 0.832 2.54 丹化科技 7.78 0.543 2.08 上海三毛 16.8 1.148 2.12 友谊股份 16.71 1.511 1.60 上工申贝 16.39 1.071 2.22 上海机电 21.46 2.159 1.44 宝信软件 18.11 1.561 1.68 上海物贸 18.42 1.085 2.46 自仪股份 19.96 1.45 2.00 上海普天 27.33 0.938 4.23 陆家嘴 22.63 1.592 2.06 华新水泥 11.14 0.784 2.06 锦江股份 29.4 2.198 1.94 鄂尔多斯 10.46 1.013 1.50 华电能源 4.96 0.502 1.43 SST天海 7.88 0.575 1.99 大名城 8.37 0.794 1.53 东方通信 8.27 0.688 1.74 黄山旅游 17.67 1.517 1.69 开开实业 18.22 1.265 2.09 海南航空 3.44 0.625 0.80 ST轻骑 12.77 0.627 2.95 振华重工 5.79 0.522 1.61 锦州港 4.56 0.533 1.24 九龙山 5.65 0.563 1.46 凌云股份 17.51 0.933 2.72 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完）
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
0315GMT * 美债收益率上涨为美元/日圆提供支撑，但受限在112.00一线，该 处有相当规模的卖盘 * 许多卖盘与期权相关，今日112.00处有25.5亿美元期权到期 * 传闻该点位上方有停止单，还有日本出口商的卖盘 * 从111.70之前开始有买盘兴趣 * 10年期美债收益率目前在2.289%, 两年期在1.320% * 一目云区顶部在111.82，一目均衡转换线在112.09，55日移动均线 111.63 (完) (编译 张荻； 审校 王颖)
路透悉尼/惠灵顿5月24日 - 澳元周三小跌，此前穆迪下调中国评级，且澳洲发布疲弱的建筑业数据。而在新西兰公布强劲数据后，新西兰元持稳。