《中国上海证交所A+B股股价对比表》--3月27日

《全球汇市》美元下滑，此前美联储公布会议记录
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透3月27日 - 以下为中国上海A+B股周1收市价及比价:(本地时间15:29时,1美元=6.8748人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 18.95 1.07 2.58 大众交通 6.28 0.714 1.28 永生投资 15.48 1.6 1.41 老凤祥 41.26 3.576 1.68 S中纺机 9.95 0.453 3.19 鼎立股份 14.12 0.927 2.22 氯碱化工 12.86 0.718 2.61 双钱股份 11.9 0.952 1.82 海立股份 12.22 0.787 2.26 浦东金桥 17.82 1.459 1.78 外高桥 20.29 1.696 1.74 ST联华 10.97 1.115 1.43 锦江投资 22.91 1.471 2.27 中路股份 31.74 2.006 2.30 金山开发 33.88 1.055 4.67 海欣股份 11.65 0.774 2.19 耀皮玻璃 8.49 0.733 1.68 大江股份 9.84 0.613 2.33 上柴股份 14.7 0.828 2.58 丹化科技 7.81 0.547 2.08 上海三毛 16.99 1.152 2.15 友谊股份 16.89 1.507 1.63 上工申贝 16.65 1.068 2.27 上海机电 21.58 2.153 1.46 宝信软件 18.13 1.546 1.71 上海物贸 18.52 1.08 2.49 自仪股份 19.76 1.454 1.98 上海普天 27.33 0.938 4.24 陆家嘴 23.11 1.595 2.11 华新水泥 10.76 0.778 2.01 锦江股份 29.69 2.201 1.96 鄂尔多斯 10.55 1.005 1.53 华电能源 4.94 0.503 1.43 SST天海 7.89 0.574 2.00 大名城 8.34 0.788 1.54 东方通信 8.25 0.683 1.76 黄山旅游 17.64 1.525 1.68 开开实业 18.34 1.263 2.11 海南航空 3.44 0.626 0.80 ST轻骑 13.78 0.644 3.11 振华重工 5.67 0.522 1.58 锦州港 4.63 0.534 1.26 九龙山 5.62 0.552 1.48 凌云股份 18.43 0.937 2.86 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） (整理 梁慧仪)
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。
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