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亚洲 | 2017年 3月 29日 星期三 15:39 BJT

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--3月29日

    路透3月29日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:35时,1港元=0.8872人
民币)
        
  公司名      A股代码         B股代码       A股股价(元)   B股股价(港元)    A/B股比价
  深物业                                           16.08            7.46         2.43
                                                                          
  南玻                                             11.24            5.78         2.19
                                                                          
  深康佳                                            4.46            2.78         1.81
                                                                          
  ST中华                                           10.68            4.24         2.84
                                                                          
  ST中冠                                           10.57            4.29         2.78
                                                                          
  深深宝                                           15.96            6.31         2.85
                                                                          
  深华发                                           24.00            6.55         4.13
                                                                          
  深赤湾                                           22.37           13.10         1.92
                                                                          
  特力                                             49.55           11.12         5.02
                                                                          
  飞亚达                                           14.70            7.36         2.25
                                                                          
  一致药                                           73.99           45.48         1.83
 业                                                                       
  深深房                                           11.17            5.72         2.20
                                                                          
  ST盛润                                            8.67            6.58         1.49
                                                                          
  深南电                                           12.06            5.68         2.39
                                                                          
  深纺织                                           13.53            6.19         2.46
                                                                          
  方大集                                           14.94            8.25         2.04
 团                                                                       
  深国商                                           12.58            4.82         2.94
                                                                          
  深赛格                                           10.13            4.44         2.57
                                                                          
  宝石                                             11.85            6.30         2.12
                                                                          
  小天鹅                                           41.06           31.11         1.49
                                                                          
  粤高速                                            7.51            5.59         1.51
                                                                          
  晨鸣纸                                           12.18            9.13         1.50
 业                                                                       
  ST珠江                                           11.16            5.59         2.25
                                                                          
  美菱电                                            7.23            4.62         1.76
 器                                                                       
  大冷股                                           11.45            6.05         2.13
 份                                                                       
  粤电力                                            5.47            3.66         1.68
                                                                          
  佛山照                                           10.59            6.44         1.85
 明                                                                       
  江铃汽                                           28.10           19.04         1.66
 车                                                                       
  沙隆达                                           14.77            6.90         2.41
                                                                          
  苏常柴                                            8.95            4.58         2.20
                                                                          
  威孚高                                           23.13           17.70         1.47
 科                                                                       
  古井贡                                           52.55           30.85         1.92
 酒                                                                       
  ST东海                                           15.04            6.90         2.46
                                                                          
  长安汽                                           15.64           10.76         1.64
 车                                                                       
  京东方                                            3.48            2.86         1.37
                                                                          
  鲁泰                                             12.59            9.20         1.54
                                                                          
  本钢板                                            5.82            2.90         2.26
 材                                                                       
  张裕                                             37.55           20.05         2.11
                                                                          
        
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） (整理 梁慧仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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