《中国上海证交所A+B股股价对比表》--3月29日

韩国个股：SK海力士称将分拆晶圆代工业务
SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。
路透3月29日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:36时,1美元=6.8921人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 19.07 1.094 2.53 大众交通 6.27 0.71 1.28 永生投资 14.69 1.595 1.34 老凤祥 39.65 3.565 1.61 S中纺机 9.64 0.449 3.12 鼎立股份 13.9 0.926 2.18 氯碱化工 12.76 0.698 2.65 双钱股份 11.77 0.948 1.80 海立股份 12.01 0.784 2.22 浦东金桥 17.73 1.457 1.77 外高桥 20.39 1.702 1.74 ST联华 10.93 1.1 1.44 锦江投资 22.76 1.464 2.26 中路股份 30.16 1.989 2.20 金山开发 32.14 1.046 4.46 海欣股份 11.56 0.765 2.19 耀皮玻璃 8.59 0.73 1.71 大江股份 9.57 0.605 2.30 上柴股份 14.5 0.825 2.55 丹化科技 7.79 0.538 2.10 上海三毛 16.61 1.115 2.16 友谊股份 16.92 1.506 1.63 上工申贝 16.31 1.04 2.28 上海机电 21.7 2.139 1.47 宝信软件 18.06 1.521 1.72 上海物贸 17.57 1.004 2.54 自仪股份 19.67 1.423 2.01 上海普天 24.66 0.846 4.23 陆家嘴 23.2 1.588 2.12 华新水泥 10.58 0.781 1.97 锦江股份 29.39 2.198 1.94 鄂尔多斯 10.39 0.994 1.52 华电能源 4.91 0.501 1.42 SST天海 8.1 0.575 2.04 大名城 8.25 0.785 1.52 东方通信 7.99 0.681 1.70 黄山旅游 17.34 1.51 1.67 开开实业 17.54 1.244 2.05 海南航空 3.44 0.63 0.79 ST轻骑 14.05 0.641 3.18 振华重工 5.9 0.529 1.62 锦州港 4.98 0.546 1.32 九龙山 5.61 0.539 1.51 凌云股份 18.37 0.893 2.98 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） (整理 梁慧仪)
SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。
* 国际美元偏强，台币随亚洲新兴货币走弱 * 出口商抛汇卖压明显增加，外资偏向汇出 * 明日台币兑美元区间料在30.100-30.250 路透台北5月24日 - 台币兑美元周三微幅收贬。交易员表示，国际美元偏强，多数亚洲新兴货币走弱，不过今日出口商抛汇卖压明显增加，令台币多在平盘附近震荡，终场第二日收低。 他们指出，台币随亚币走弱，因较周一高位已贬值逾2角，忍了两天的出口商今日终于宣泄卖压，令台币无法贬逾30.200价位；至于外资两边皆有操作，但较偏向买美元。 〞今天就是出口商丢，想看到30.200不容易啊。〞一银行交易员说。 评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级的消息，也打击亚币人气。不过大型银行交易员表示，中国一向走自己的路，不太会受到国外评级机构的影响。今日人民币虽然走贬但幅度有限，效应对台币影响甚微。 至于经过近日大幅波动的海外NDF，美元/台币换汇点折价幅度几乎回到上周五央行发表管理汇率机制不变说法前的水准。 一大型银行交易员称，有听说海外一些避
路透5月24日 - 金价周三持稳，中止上日下跌走势，投资人静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)今日稍晚公布上次会议纪录。