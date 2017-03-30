《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--3月30日

日本股市：日经指数收于一周高位，出口和金融股涨势亮丽
路透东京5月24日 - 日经指数周三升至一周最高收位，因美元/日圆上涨带动出口类股上涨，且美国现货公债收益率攀升，金融股表现亮丽。
路透3月30日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:32时,1港元=0.88683人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 15.50 7.35 2.38 南玻 10.94 5.69 2.17 深康佳 4.37 2.72 1.81 ST中华 10.21 4.16 2.77 ST中冠 10.36 4.25 2.75 深深宝 15.04 6.22 2.73 深华发 24.20 6.53 4.18 深赤湾 21.41 12.86 1.88 特力 48.11 10.83 5.01 飞亚达 14.29 7.26 2.22 一致药业 73.15 45.46 1.81 深深房 11.17 5.72 2.20 ST盛润 8.41 6.52 1.45 深南电 11.92 5.66 2.37 深纺织 12.70 6.02 2.38 方大集团 14.58 8.18 2.01 深国商 12.45 4.80 2.92 深赛格 9.90 4.32 2.58 宝石 11.33 6.16 2.07 小天鹅 40.37 31.04 1.47 粤高速 7.55 5.65 1.51 晨鸣纸业 12.00 8.93 1.52 ST珠江 10.79 5.54 2.20 美菱电器 7.07 4.52 1.76 大冷股份 11.63 6.05 2.17 粤电力 5.53 3.64 1.71 佛山照明 10.77 6.59 1.84 江铃汽车 27.08 18.46 1.65 沙隆达 14.21 6.90 2.32 苏常柴 8.62 4.50 2.16 威孚高科 22.56 17.68 1.44 古井贡酒 51.62 30.68 1.90 ST东海 15.04 6.90 2.46 长安汽车 15.54 10.71 1.64 京东方 3.41 2.79 1.38 鲁泰 12.68 9.22 1.55 本钢板材 5.55 2.85 2.20 张裕 36.94 20.02 2.08 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） (整理 梁慧仪)
路透东京5月24日 - 日经指数周三升至一周最高收位，因美元/日圆上涨带动出口类股上涨，且美国现货公债收益率攀升，金融股表现亮丽。
* 日经指数涨0.71%，沪综指挫跌0.78%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，西德克萨斯中质油(WTI)涨0.27%，美国10年期公债收益率报2.2781%
路透吉隆坡5月24日 - 据路透见到的马来西亚集团公司DRB-HICOM的声明显示，该公司将向中国浙江吉利控股集团出售其在问题车企宝腾(Proton)49.9%的股份。